Уголовное преследование Порошенко после выборов недопустимо — Коломойский

Киев, , 09:10 — REGNUM Действующего президента Украины Петра Порошенко не стоит преследовать сразу после выборов, нужно разобраться с его окружением, заявил олигарх Игорь Коломойский 18 апреля в интервью изданию «Экономическая правда».

Олигарх уверен, что после выборов Порошенко останется субъектом украинской политики и, скорее всего, будет баллотироваться в Верховную раду.

Коломойский считает, что уголовное преследование Порошенко будет воспринято обществом как политическая расправа, а новой власти не следует повторять ситуацию с Юлией Тимошенко, которую при президенте Украины Викторе Януковиче отправили в колонию.

«Что бы он ни натворил, это вопрос к правоохранителям. В любом случае он субъект политической жизни, и любое его преследование, а тем более по надуманным причинам, является неприемлемым, это моё мнение. Но не исключаю, что у него есть окружение, с которым нужно разбираться по полной программе», — отметил олигарх.

Напомним, ближайшее окружение Петра Порошенко оказалось замешано сразу в нескольких коррупционных скандалах, самый крупный из которых — скандал вокруг разворовывания государственных средств, выделяемых на развитие оборонной промышленности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский суд назначил ряд экспертиз, которые должны выяснить, что делали антикоррупционные органы Украины, когда узнали о многомиллионных хищениях в «Укроборонпроме».

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