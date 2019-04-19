«Министр для поцелуев»: депутат Госдумы раскритиковал саратовского министра

Саратов, , 08:52 — REGNUM Депутат Госдумы Николай Панков, посетивший Саратовскую область, интересы жителей которой он представляет, раскритиковал министра культуры региона Татьяну Гаранину, сравнив с «министром для поцелуев». Гаранину депутат встретил в аэропорту, где та встречала известных артистов с букетом цветов. Своё мнение он обнародовал на личной странице в соцсетях.

«Прилетев на родину в Саратов на региональную неделю, дважды обрадовался, что дома. И не поверите, насколько был рад увидеть министра культуры с шикарным букетом и прелестной улыбкой. Конечно, подошёл к ней. Она встречала известных артистов, что приехали к нам. Молодец, подумал я. Дарить поцелуи и улыбки кто-то тоже должен. А кто будет крышу крыть в музее Радищева, о чем говорил Володин? Кто проекты готовить для музеев краеведческих? — возмутился депутат. — Опять без минкульта уже не просим денег на ремонт. Но за поцелуями и праздниками минкультуры уже и проектно-сметную документацию сделать не могут».

Депутат отметил, что надеялся, что в день исторических памятников министр посетит историческое наследие, но нет, её не было.

«Если бы музеи, памятники, объекты исторического наследия видели заботу министра. Если бы работники культуры достойную зарплату получали, тогда да — пляшите, сколько хотите. Конечно, и уважаемых артистов встречать и целовать надо. Возможно, не министру с такой зарплатой. Как мужчина понимаю её и поддерживаю. Женщина должна радость дарить. Как налогоплательщик не хочу свои деньги тратить на это. Эффективность работы ведомства — вот показатель работы любого министра», — возмутился Николай Панков.

Напомним, 11 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил с рабочей поездкой Саратов, во время которой в Радищевском музее он провёл совещание по вопросу сохранности историко-культурного наследия города. На встрече прозвучало, что многие объекты наследия в неудовлетворительном состоянии, и только на ремонт дома Яхимовича нужно 70 млн рублей.

Краевед из Саратова на совещании обратился к Володину с просьбой спасти исторические здания столицы региона и добавил, что областные власти выделили на работы лишь 50 млн рублей, которых недостаточно.