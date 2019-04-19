Власти Ливии планируют прекратить сотрудничество с Парижем

Триполи, , 08:45 — REGNUM Правительство Ливии, признанное международным сообществом, обвинило Францию в поддержке главнокомандующего ливийской армией Халифы Хафтара и намерено прекратить сотрудничество с Парижем, сообщает Le Figaro.

«Все отношения с французской стороной в сфере двусторонней безопасности прекратятся», — говорится в заявлении министерства внутренних дел Ливии.

Издание отмечает, что ливийская национальная армия, которой командует Халифа Хафтар, начала наступление на столицу две недели назад, но правительственные силы, чья легитимность была признана на международном уровне, смогли сдержать наступление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник, приближенный к дипломатическим кругам Франции, заявил, что Париж поддерживает законное правительство Ливии под руководством премьер-министра страны Фаиз аль-Сераджа.

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