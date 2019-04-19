Трамп посетит Японию с официальным визитом в конце мая

Токио, , 08:41 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит с официальным визитом Японию с 25 по 28 мая, сообщает Kyodo.

По словам официального представителя японского правительства, глава Белого дома станет первым государственным гостем, который встретится с наследным принцем Нарухито, который вступит на престол 1 мая после отречения своего отца — императора Акихито.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии впервые с VII века началась процедура отречения императора от престола. 85-летний Акихито передает престол своему старшему сыну Нарухито в связи с состоянием здоровья.

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