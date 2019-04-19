Пятница, 19 Апреля 2019 года
08:45:29 МСК

Трамп посетит Японию с официальным визитом в конце мая

Политика

Трамп посетит Японию с 25 по 28 мая

Токио, 19 апреля 2019, 08:41 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит с официальным визитом Японию с 25 по 28 мая, сообщает Kyodo.

По словам официального представителя японского правительства, глава Белого дома станет первым государственным гостем, который встретится с наследным принцем Нарухито, который вступит на престол 1 мая после отречения своего отца — императора Акихито.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии впервые с VII века началась процедура отречения императора от престола. 85-летний Акихито передает престол своему старшему сыну Нарухито в связи с состоянием здоровья.

Читайте также: Трамп во время поездки в Японию захотел посмотреть на сумоистов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения США с лояльным Востоком: Япония, Южная Корея
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить