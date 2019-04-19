Пушков пожелал Киеву «попутного ветра» без российской нефти

Москва, , 08:40 — REGNUM Украине стоит начать закупать нефть у западных партнёров, а не у России, как они этого давно хотели. Такой совет украинским нефтяникам дал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.

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«Укрнафта»: Без российской нефти экономику Украины ждёт коллапс

Сенатор напомнил, что Киев давно стремился разорвать все отношений с Россией и закупать топливо в Европе.

«Там же давно мечтали все порвать и разорвать с Россией и все закупать в западных странах. Вот и пусть закупают. Попутного ветра! А будет коллапс, так это выбор Киева», — написал Пушков в Twitter.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1118999016715350016

Напомним, 18 апреля украинская нефтегазовая компания «Укрнафта» заявила о возможном коллапсе экономики Украины в случае прекращения поставок российской нефти.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия полностью прекращает экспорт нефти на Украину. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Уточнялось, что с 1 июня 2019 года ввозить на Украину продукцию топливно-энергетического комплекса из России можно будет лишь на основании соответствующих разрешений. Запрет на поставки российской нефти на Украину является ответом на пакет санкций, которые ранее ввел Киев против России.

Также Москва расширила запрет на ввоз на территорию России отдельных товаров с Украины. Эта мера коснётся украинской продукции машиностроения, лёгкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за 2018 год составила почти 250 млн долларов.