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Южный Судан предложил свое посредничество при передаче власти в Судане

Политика

В сентябре 2018 года лидер Судана сам выступал посредником при заключении мирного соглашения в Южном Судане

Джуба, 19 апреля 2019, 08:44 — REGNUM  Президент Южного Судана Сальва Киир предложил выступить посредником в политических переходных процессах в Судане после смещения президента Омара аль-Башира в ходе военного переворота, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Киира от 17 апреля.

«Президент предложил выступить посредником при ведущихся переговорах между различными группировками в Судане в надежде на то, что передача власти возвестит о новой эпохе в Судане», — говорится в официальном заявлении пресс-службы президента.

Киир добавил, что готов поддержать «демократические устремления» правительства Хартума и помочь обеспечить мирную передачу власти.

Отметим, что президент Южного Судана предложил свою помощь через семь месяцев после того, как президент Судана выступал посредником при заключении мирного соглашения между президентом Кииром и основной оппозиционной группировкой Южного Судана.

В 2011 году Южный Судан обрел независимость от Судана. В 2013 году в отделившейся стране началась кровопролитная гражданская война.

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