Багдад выплатит компенсацию каждому езиду, пострадавшему от ИГ*

Багдад, , 08:29 — REGNUM Правительство Ирака предоставит материальную помощь каждому езиду, пострадавшему от действий ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 19 апреля Al Jazeera.

Каждый уцелевший езид получит от властей страны порядка $1,6 тыс. Решение о выплате компенсаций было принято после нескольких встреч между представителями Багдада и Иракского Курдистана.

«Это правильный шаг иракского правительства. Несмотря на то, что он был сделан поздно, мы рады, что все-таки действие программы помощи началось», — говорится в заявлении чиновников Эрбиля.

Напомним, езиды, проживающие в Ираке, серьезно пострадали от действий «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы убили значительное число представителей данной религиозной группы, многие были похищены и проданы в рабство.

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