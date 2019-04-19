Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

Киев, , 08:23 — REGNUM Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский должен пойти на сделку с Россией, чтобы вернуть Донбасс под суверенитет Киева. Об этом заявил председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает Reuters.

По его мнению, если Зеленский согласится закупать газ напрямую у РФ, то у него получится вернуть Донбасс под контроль Киева. В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинской нефтегазовой компании «Укрнафта» заявили, что, в случае полного прекращения поставок российской нефти на Украину, экономику страны ждёт коллапс.

Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новых санкций в отношении Украины. Эти ограничительные меры стали ответом на новые санкции, которые Киев ввел против российской стороны.

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