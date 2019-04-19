Президент Южной Кореи и премьер-министр Венгрии посетят Казахстан

Астана, , 08:15 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретится 21−24 апреля с главой Южной Кореи Мун Чже Ином и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщили 19 апреля в пресс-службе президента Казахстана.

Официальный визит президента Южной Кореи в Нур-Султан запланирован на 21−23 апреля 2019 года. Планируется, что в рамках визита стороны обсудят двусторонние отношения в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

24 апреля Казахстан посетит премьер-министр Венгрии. Планируется, что стороны обсудят развитие двусторонних отношений, а также международную проблематику.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Мун Чже Ин планирует в конце апреля совершить турне по странам Туркестана. Южнокорейский лидер встретится с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Читайте также: Президент Южной Кореи планирует посетить Казахстан