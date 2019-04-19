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Демонстранты в Судане требуют от военных передать власть гражданским

Политика

Тысячи людей продолжают сидячую забастовку у штаб-квартиры вооруженных сил страны

Хартум, 19 апреля 2019, 08:05 — REGNUM  Тысячи манифестантов в Судане требуют передачи власти в стране гражданскому правительству, сообщает 19 апреля Al Jazeera.

В настоящее время государством управляет временное переходное правительство, состоящее из военных, которое на прошлой неделе свергло президента страны Омара аль-Башира и заключила его под стражу.

Военные уже заявили о своем стремлении передать власть гражданским лицам, однако перед президентскими выборами ими был введен переходный период сроком на два года, что и вызывает недовольство населения страны.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Судане начались в декабре 2018 года, политический кризис и столкновения между армией и сотрудниками службы безопасности, лояльными правительству, привели к военному перевороту.

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