Власти Сирии ведут активную работу по привлечению российских туристов

Дамаск, , 08:02 — REGNUM В Сирии в настоящее время ведется работа по привлечению российских туристов, заявил министр туризма САР Мухаммад Рами Радвад Мартини.

«Сейчас ведется работа по привлечению туристов из России. Первое направление — это религиозный туризм», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, еще одно направление — развитие приморской инфраструктуры, сейчас в эту сферу привлекается российский капитал.

Напомним, ранее посол Сирии в РФ Рияд Хаддад заявил, что власти САР намерены развивать религиозный туризм в стране. Так, туристы смогут увидеть достопримечательности Дамаска и Пальмиры.

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