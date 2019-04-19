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Франция в рамках миссии НАТО направит военных в Эстонию

Политика

Французские военные будут находиться в Эстонии до августа 2019 года

Париж, 19 апреля 2019, 07:45 — REGNUM  В рамках миссии Североатлантического альянса по усилению военного присутствия в Прибалтике и Польше Франция направит в Эстонию военнослужащих и военную технику, сообщает пресс-служба французского посольства в Таллине.

Так, Франция направит в город Тапа, который расположен в 140 км от российской границы, порядка 300 военных, пять танков и двадцать боевых машин пехоты, которые будут находиться там до августа 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что порядка двадцати кораблей ВМС стран НАТО, Швеции и Финляндии прибудут в Балтийское море для участия в учениях Baltic Protector, которые состоятся летом 2019 года.

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