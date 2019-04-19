Зеленский представил свою будущую президентскую команду

Киев, , 07:34 — REGNUM Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» рассказал, с кем он будет «строить Украину» в случае, если займет пост президента страны. Члены его команды, которые займут места в правительстве Украины в случае победы Зеленского во втором туре, по словам кандидата в главы государства, — «молодые светлые люди».

Читайте также: Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата

Всего их 20 человек. Так, за реформы государственных правовых институтов будет отвечать идеолог партии «Слуга народа» Руслан Степанчук, за внутреннюю политику — Дмитрий Разумков, за международные отношения и народовластие — Александр Мережко, за органы правосудия — Сергей Ионушас, за правоохранительную и антикоррупционную политику — бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка, а также эксперт Галина Янченко и Денис Монастырский.

Бывший глава Минфина Украины Александр Данилюк будет курировать международные отношения, финансовое и банковское дело, Даниил Гетманцев — экономику, финансы и налоги, Иван Баканов — связи с Верховной радой.

Экспертом по безопасности и обороне в команде возможного президента Украины Зеленского станет Иван Апаршин, за избирательное законодательство будет отвечать Сергей Кальченко, за гендерное равноправие — Марина Бардина, за банковскую деятельность — Виктория Страховая.

Ирина Венедиктова займётся реформой судебной системы, Михаил Федоров — диджитал-направлением, Олег Бондаренко — экологической политикой, Сергей Бабак — сферой образования. Андрей Герус будет курировать энергетику, ЖКХ, антимонопольное регулирование, а советником главы государства по вопросам здравоохранения станет врач Евгений Комаровский.

Также в сюжете: В команду Зеленского проникла «старая гвардия» — эксперт

«Это моя команда, это специалисты — молодые светлые люди, которые со мной пойдут в администрацию президента», — заявил Зеленский в эфире программы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине состоится второй тур выборов президента страны. За победу будут бороться лидер президентской гонки шоумен Владимир Зеленский, набравший по итогам первого тура 30,24% голосов избирателей, и действующий глава государства Пётр Порошенко с результатом 15,95% голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: В избирательном штабе Зеленского представили членов команды кандидата