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«Крупный просчёт»: Пушков о политике Украины в отношении России

Политика

«Теперь Украине волею ее властей предстоит вкусить плоды линии Порошенко»

Москва, 19 апреля 2019, 07:24 — REGNUM  Власти Украины ошиблись, считая, что могут бесконечно и безнаказанно вводить ограничительные меры против России, заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Крупный просчёт. Теперь Украине волею ее властей предстоит вкусить плоды линии Порошенко. И резерв санкций со стороны России не исчерпан», — заявил Пушков.

По словам сенатора, все разговоры властей Украины о возможном коллапсе экономики страны из-за запрета на поставки нефти из России являются следствием антироссийской политики Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Россия ввела запрет на экспортные поставки на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Кроме этого, определяется перечень продукции, которую с 1 июня 2019 года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений.

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