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Конфликт РПК и Турции: в Ираке закрыли сельскую школу

Политика

Деревня Шранше страдает от налетов турецкой авиации

Эрбиль, Ирак, 19 апреля 2019, 07:19 — REGNUM  В результате столкновений между бойцами Рабочей партией Курдистана (РПК) и турецкими военными в Ираке пришлось закрыть сельскую школу в провинции Дохук, сообщает 18 апреля Kurdistan.ru.

Деревня Шранше, располагающаяся на границе между Турцией и курдской автономией, регулярно подвергается ударам турецкой авиации, здесь проживает свыше 20 христианских семей.

Из-за постоянных налетов в указанной деревне закрыли сельскую школу, учащиеся будут посещать школу в соседней деревне.

Как передавало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана находится в конфликте с властями Турции. Боевые действия между сторонами продолжаются свыше 30 лет. Повстанцы борются за создание автономии в рамках государства.

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