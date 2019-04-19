Красноярский губернатор отчитался о работе правительства и ушёл в отпуск

Красноярск, , 06:59 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс 18 апреля выступил с ежегодным докладом перед депутатами Заксобрания, рассказав о работе регионального правительства в 2018 году. Своё выступление Усс начал с информации о Всемирной зимней Универсиаде, которая прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, по словам губернатора, Универсиада имеет высокую значимость для развития края:

«Этот глобальный международный проект был для нашего края самым значительным в его новейшей истории».

Усс напомнил, что во время подготовки к Студенческим играм в в крае сменилось три губернатора, в Красноярске — два мэра.

Читайте также: Универсиада-2019 в Красноярске: о триумфе и «позорище»

"Зимняя Универсиада в Красноярске признана лучшей за всю историю их проведения, что отражено в официальном письме руководства FISU (Международная федерация университетского спорта — прим. ИА REGNUM ) на имя президента России. И этой высокой оценки у нас уже не отнять», — подчеркнул Усс.

Также в своём докладе он остановился на социально-экономических показателях развития региона в 2018 году и, в частности, отметил, что по сравнению с 2017 годом в консолидированный бюджет края поступило на 27 млрд рублей больше налоговых и неналоговых доходов, их общий объем составил порядка 238 млрд рублей.

Рассказал Усс и о продолжающейся работе по реализации комплексного инвестиционного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь». Напомним, этот проект, продвигаемый Александром Уссом, предполагает экономическое объединение Красноярского края, Хакасии и Тувы. Правительственное распоряжение о механизмах его реализации уже подписано. Общая заявленная инвестиционная стоимость комплексного инвестиционного проекта — свыше 1,9 трлн рублей на период 2019—2027 годов.

Читайте также: Медведев одобрил проект «Енисейская Сибирь»

Добавим, по сообщениям красноярских массмедиа, Усс, отчитавшийся 18 апреля о работе правительства края, с 19 апреля уходит в отпуск — до 7 мая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Усс был назначен врио губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года, после того, как ушёл в отставку Виктор Толоконский. До этого Усс являлся спикером краевого Заксобрания. В сентябре 2018 года он выиграл губернаторские выборы, получив 60,19% голосов избирателей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске развеяли слухи о «виде на жительство» губернатора в Германии