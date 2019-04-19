Министр культуры Забайкалья отправлена в отставку

Чита, , 06:06 — REGNUM Министр культуры Забайкальского края Елена Михайлова освобождена от занимаемой должности по собственной инициативе. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в региональном правительстве.

По данным пресс-службы губернатора, соответствующее постановление глава Забайкальского края Александр Осипов подписал накануне, 18 апреля. Исполнять обязанности министра назначен Алексей Бочкарников, работавший до этого дня заместителем министра культуры края.

Напомним, за последние месяцы это далеко не первая отставка высокопоставленных чиновников Забайкалья. Процесс обновления властей начался с начала декабря 2018 года. Спустя месяц после назначения временно исполняющим обязанности губернатора региона бывшего московского чиновника, замминистра по делам Дальнего Востока Александра Осипова своих кресел лишились: первый заместитель председателя правительства Александр Кулаков и министр сельского хозяйства Владимир Лоскутников.

Позднее в отставку подали: министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Андрей Федотов, министр природных ресурсов Забайкальского края Анатолий Романов, министр международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Алексей Дроботушенко, заместитель председателя правительства Забайкальского края — министр экономического развития Сергей Новиченко, министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов, руководитель администрации губернатора Забайкальского края Дмитрий Кочергин.

Читайте также: Сразу два министра Забайкалья покинули свои посты

Читайте ранее в этом сюжете: В команде врио губернатора Забайкалья грядёт новая отставка