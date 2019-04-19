Кургинян: Порошенко и Тимошенко готовят главное шоу после краха Зеленского

Москва, , 05:47 — REGNUM После провала на выборах действующий президент Украины Пётр Порошенко никуда не уйдет, но продолжит выжидать своего часа, который наступит после провала Владимира Зеленского, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Кандидат в президенты комик Владимир Зеленский станет президентом Украины, если не будет серьезных эксцессов, полагает эксперт, после чего страну ждет период сильной нестабильности, по отношению к которой все предыдущие пять лет покажутся мелочью.

«Поэтому ликует Тимошенко, ничего больше она не любит, чем нестабильность, поэтому, я считаю, Порошенко не побежит на следующий день, а постарается уцепиться за политику и создать определенную систему, а народ Украины облапошили», — заявил Кургинян.

По его словам, Зеленского продвигали как человека, который сможет смягчить политическую линию и ситуацию на Украине в целом в отношении России, а он заявил, что придерживается столь же радикальных антироссийских позиций, как и все остальные.

«Разочарование Зеленским будет довольно быстрым… Порошенко скажет: «А я же вам говорил!». Заметьте, Порошенко не пьян, возможно, даже почистился… он собран, он никуда не хочет уходить, он хочет сидеть на коне, который ему обещан. Значит, он что-то подкинул туда, они там договорились, что он занимает определенную позицию, а дальше, возможно, они договорятся о большем», — продолжил Кургинян.

Кургинян считает, что Порошенко договорился со всеми фигурами, принимающими решение, и выторговал себе определенные позиции в поствыборной ситуации на Украине, где будет пережидать, пока окончательно не провалится Зеленский, после чего начнётся самое главное «шоу, по отношению к которому все предыдущие пять лет были детским лепетом».

Читайте ранее в этом сюжете: Кургинян: До 2020 года украинцам придется выбрать между Бандерой и Россией