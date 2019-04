American Conservative: Трамп поможет Эр-Рияду в создании атомной бомбы?

Максим Исаев, , 07:40 — REGNUM

В настоящий момент министр энергетики США Рик Перри исполняет обязанности главного поставщика ядерных технологий Саудовской Аравии. «В рамках соглашения о создании АЭС на $80 млрд администрация президента США Дональда Трампа передаст секретные технологии и материалы саудовскому правительству, чей фактический глава наследный принц Мохаммед бин Салман ранее предположил, что в конечном итоге ему может понадобиться ядерное оружие для сдерживания Ирана. Наследный принц мало заботится о том, что остальной мир думает по данному вопросу», — предупреждает издание The New York Times. Трамп не хотел бы, чтобы у Саудовской Аравии появилось ядерное оружие. Однако стремление американской администрации передать саудовскому правительству ядерные технологии поднимает ряд серьёзных вопросов, пишет Дуг Бандоу в статье для издания The American Conservative.

Наследный принц Саудовской Аравии придерживается дикой и безрассудной стратегии регионального господства. Даже сенатор Линдси Грэм, возможно, один из самых ярых сторонников военных конфликтов, заявил, что саудовский наследный принц является «сумасшедшим» и очень «опасным» государственным деятелем.

Саудовская Аравия поддержала радикальных исламистов в Сирии, организовала похищение премьер-министра Ливана, использовала свои войска для поддержки диктаторской суннитской монархии в Бахрейне, установила наземную и морскую блокаду Катара, организовала похищения и убийства критиков Саудовской Аравии в иностранных государствах, вторглась в Йемен, запустила в ближневосточном регионе долговременный межконфессиональный конфликт. Мохаммед бин Салман даже готов начать войну против Ирана, если он придёт к выводу, что это необходимо для завоевания регионального господства.

Правящая королевская семья потратила около $100 млрд на пропаганду фундаменталистского ваххабизма по всему миру, в том числе в Йемене, где арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объединилась с радикальными джихадистами против йеменских хуситов, выступивших против «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Наличие ядерного оружия придаст ещё больше решимости саудовскому правительству. В настоящий момент у Саудовской Аравии нет ядерной программы. Тем не менее на это счёт существует множество подозрений. Например, 10 лет назад тогдашний король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд завил официальным лицам США, что в случае, если Иран получит ядерное оружие, «у нас тоже появится ядерное оружие». В 2018 году Мохаммед бин Салман заявил, что в случае, если у Ирана появится ядерная бомба, то «мы последуем их примеру».

Тем не менее администрация Трампа готова продать Саудовской Аравии ядерные технологии. Похоже, никто даже не знает о том, какие именно меры безопасности будут предусмотрены и станет ли наследный принц соблюдать эти ограничения. «Возник законный вопрос, можно ли доверить ядерные технологии такому правительству», — заявил сенатор Марко Рубио. Сенатор Джефф Мёркли согласен с Рубио: «Последнее, в чём нуждаются США, так это непреднамеренная помощь стране, которая любит создавать проблемы, в создании ядерного оружия».

На самом деле Саудовскую Аравию, в отличие от ОАЭ, интересует технология обогащения урана, которая потенциально может быть использована для военных целей. Эр-Рияд никогда не согласится ни на какие инспекции. Если в один прекрасный день Саудовская Аравия придёт к выводу, что ей нужно ядерное оружие, то мирная ядерная программа может в достаточно сжатые сроки превратиться в военную.

Также следует признать то обстоятельство, что в случае отказа США от поставок ядерных технологий, это не остановит Эр-Рияд. Принц Саудовской Аравии Турки ибн Фейсал Аль Сауд ранее указал, что Эр-Рияд также может рассмотреть другие варианты, например, обратиться за помощью к КНР, Франции или России. Принц Турки ибн Фейсал Аль Сауд также многозначительно намекнул на возможную помощь «наших друзей из Пакистана». Исламабад может дать Саудовской Аравии гораздо больше, чем просто мирную ядерную энергию. Шесть лет назад бывший глава военной разведки Израиля Амос Ядлин заявил, что Пакистан уже создал и хранит у себя ядерное оружие для Эр-Рияда.

Вашингтон должен отказаться от поддержки безответственной политики наследного принца Саудовской Аравии и с особой осторожностью отнестись к возможному появлению у Саудовской Аравии ядерного оружия. Появление ядерной бомбы у Саудовской Аравии может резко дестабилизировать ситуацию в регионе и запустить ядерную гонку на Ближнем Востоке. Мохаммеду бин Салману нельзя обычное оружие в руки доверить, не говоря уже о ядерном.