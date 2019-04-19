Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) Мохаммедом бин Зайд аль-Нахайяном, сообщает пресс-служба Белого дома.

В ходе разговора стороны обсудили поддержку ОАЭ со стороны Соединенных Штатов в сфере национальной обороны, а также влияние американских санкций на Иран. Также сообщается, что обсуждалась роль эмиратов в мировом рынке энергоносителей, как «надежного поставщика нефти».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля на военную базу в ОАЭ прибыли американские истребители пятого поколения F-35A Lightning II. Отмечается, что боевые самолеты прибыли из американского штата Юта.

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