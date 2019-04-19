Кургинян: До 2020 года украинцам придется выбрать между Бандерой и Россией

Москва, , 05:23 — REGNUM После победы на украинских президентских выборах Владимира Зеленского у украинского народа исчезнут иллюзии и настанет момент окончательного самоопределения, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"С моей точки зрения, Зеленский опасней Порошенко только одним — что это еще некоторое время, которое понадобится на то, чтобы маски были сняты и было понятно натурально, что он из себя представляет», — заявил Кургинян.

С другой же стороны, по его словам, приход в качестве президента Украины Зеленского дает и ряд новых возможностей, поскольку Зеленский — это быстропортящийся товар, который не пойдет на единственный шаг, который бы позволил ему удержаться в власти.

«В считанные месяцы все эти декорации рухнут, обнажится нечто серьезное. Мне с каждым днем кажется, что Порошенко никуда не уйдет, что он не будет бежать, что он постарается удержаться на правом фланге политики и продолжит определенную игру. Если это произойдет так, то я не вижу никаких возможностей, кроме того, что Зеленский будет сметен до января месяца», — поделился своими аналитическими прогнозами эксперт.

По его словам, после прихода Зеленского к власти на Украине изменится только одно — рухнут упования народа Украины, а затем начнется очень жесткая политика определения Украины — либо народ до конца пойдет на бандеризацию, либо он пойдет на выстраивание пророссийской политики, и это определение произойдет до 2020 года.

«Туман рассеется, два полюса будут всё более очевидными, промежуток исчезнет», — подытожил эксперт.

Напомним, что второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. За место главы государства поборются комик Владимир Зеленский и действующий президент Пётр Порошенко.

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