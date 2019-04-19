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Правительство Мали объявило об отставке

Политика

Президент принял отставку правительства и премьер-министра

Правительство Мали объявило об отставке
Darwinek
Карта-флаг Мали

Бамако, 19 апреля 2019, 04:58 — REGNUM  Премьер-министр Мали Сумейлу Бубей Маига и его кабинет министров уходят в отставку, говорится в официальном заявлении администрации малийского президента на странице в Twitter.

Сообщается, что премьер-министр Маига подал президенту Мали заявление об уходе в отставку правительства 18 апреля. Президент Мали Бабакар Кейта принял заявление об отставке правительства во главе с премьер-министром.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в столице Мали произошел массовый митинг недовольных отсутствием реакции властей страны на «этнические чистки» в стране. Отмечается, что на улицы вышли тысячи недовольных малийцев. Митинг закончился столкновениями с полицией, в ходе которых правоохранители применили слезоточивый газ.

Читайте ранее в этом сюжете: Тысячи человек вышли на митинг против этнических чисток в Мали

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