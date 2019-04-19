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Пушков: Украина просчиталась с введением санкций

Политика

«И резерв санкций со стороны России не исчерпан»

Москва, 19 апреля 2019, 04:32 — REGNUM  Украинские власти просчитались с введением санкций против России, надеясь на отсутствие ответных мер, заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«В Киеве считали, что бесконечно вводимые режимом санкции против России, выпады и провокации останутся без ответа, будут игрой в одни ворота. Крупный просчёт. Теперь Украине волею ее властей предстоит вкусить плоды линии Порошенко. И резерв санкций со стороны России не исчерпан», — заявил сенатор.

Пушков добавил, что разговоры Киева о возможном коллапсе украинской экономики из-за запрета на поставки нефти из России являются прямым следствием антироссийской политики украинских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля украинская нефтегазовая компания «Укрнафта» заявила о возможном коллапсе экономики Украины в случае прекращения поставок российской нефти. Запрет на поставки российской нефти на Украину является ответом на пакет санкций, которые ранее ввел Киев против России

Читайте ранее в этом сюжете: «Укрнафта»: Без российской нефти экономику Украины ждёт коллапс

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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