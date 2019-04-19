Сербия заявила о давлении на страну из-за отказа вводить санкции

Белград, , 03:33 — REGNUM На Сербию продолжают оказывать давление из-за нежелания страны вводить санкции против России, заявил глава сербского МИД Ивица Дачич, передает телеканал «Звезда».

По его словам, Россия остается для Сербии стратегическим партнером, несмотря на желание страны вступить в Евросоюз. Именно по причине стратегического партнерства Сербия не собирается вводить антироссийские санкции. Дачич подчеркнул, что Сербия не забудет о традиционных дружеских отношениях, связывающих страну с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что Россия готова выделить дополнительные $20 млн для расчистки территории Сербии от неразорвавшихся бомб и снарядов, оставшихся со времен агрессии НАТО. Отмечается, что основные работы будут проходить в южных регионах Сербии, в частности, в районах Буяноваца и Ямена.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия выделит ещё $20 млн на расчистку Сербии после бомбардировок НАТО