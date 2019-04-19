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Сидячая демонстрация в Судане увеличилась в численности

Политика

Протестующие продолжают требовать передачи власти

Хартум, 19 апреля 2019, 03:29 — REGNUM  Толпы людей присоединяются к сидячей демонстрации протестующих возле здания министерства обороны Судана, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что протестующие размахивают государственным флагом страны, а также требуют передачи власти гражданским.

«Мы останемся на улице, пока власть не передадут гражданским властям. Мы свергнем военную власть», — заявил один из протестующих.

Агентство отмечает, что правящий Военный совет Судана уже заявил о желании пойти навстречу протестующим в ряде их требований, в частности, по вопросу борьбы с коррупцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля президент Судана Омар аль-Башир был смещен с должности в результате военного переворота. Власть в стране захватил Военный совет. 15 апреля власти Судана предпринимали безуспешную попытки разогнать сидячую демонстрацию, в которой протестующие требовали передать власть гражданским.

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