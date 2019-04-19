Пятница, 19 Апреля 2019 года
04:24:16 МСК

Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной

Политика

По мнению бывшего президента Украины, Россия просто пугает

Киев, 19 апреля 2019, 03:16 — REGNUM  Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».

«Я открыто скажу: не верю, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию», — сказал Кравчук.

Напомним, Борис Грызлов, полпред РФ в Контактной группе по Украине, высказал мнение, что заявления украинской власти о планах заключить «пасхальное перемирие» на линии разграничения в Донбассе являются популистскими.

Читайте подробнее: Грызлов: Заявления Киева о «пасхальном перемирии» — пустые слова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава генштаба ВСУ Виктор Муженко обвинил Россию в намерении захватить Украину.

Читайте ранее в этом сюжете: «Россия ждёт хаоса на Украине, чтобы напасть» — глава генштаба ВСУ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить