Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной

Киев, , 03:16 — REGNUM Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».

«Я открыто скажу: не верю, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию», — сказал Кравчук.

Напомним, Борис Грызлов, полпред РФ в Контактной группе по Украине, высказал мнение, что заявления украинской власти о планах заключить «пасхальное перемирие» на линии разграничения в Донбассе являются популистскими.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава генштаба ВСУ Виктор Муженко обвинил Россию в намерении захватить Украину.

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