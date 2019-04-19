Пятница, 19 Апреля 2019 года
04:20:00 МСК

Трамп – о команде Мюллера: Я мог поувольнять всех, но не стал

Политика

«Я мог бы прекратить эту охоту на ведьм»

Трамп – о команде Мюллера: Я мог поувольнять всех, но не стал
Max Goldberg
Дональд Трамп

Вашингтон, 19 апреля 2019, 02:41 — REGNUM  Расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» президент США Дональд Трамп мог прекратить в любой момент, если бы захотел, написал он в Twitter.

Комментируя шумиху вокруг публикации расширенной версии доклада команды Мюллера, глава Штатов отметил, что, если бы захотел, то все бы лишились своих мест, в том числе и сам спецпрокурор.

«Я решил не делать этого. Я имел право пользоваться прерогативой президента. Я этого не сделал!» — отметил Трамп.

Читайте также: «Прекрасный день!»: Трамп прокомментировал публикацию доклада Мюллера

Как ранее сообщало ИА REGNUM, демократы остались недовольны итоговым докладом Мюллера о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 г. Они потребовали, чтобы им дали ознакомиться с неотредактированной версией доклада — в отличие от той, которая была опубликована 18 апреля.

Читайте подробнее: Демократы хотят прочитать неотредактированную версию доклада Мюллера

Демократы полагают, что в побочных документах есть детали, которые могли бы послужить доказательством нечистоты прихода Трампа к власти. Отметим, что, согласно выводам Мюллера, штаб Трампа не сотрудничал с Москвой в период выборов, но Россия всё же пыталась повлиять на результаты голосования.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер демократов в Конгрессе призвал не спешить с импичментом Трампу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика и политическая борьба в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить