Трамп – о команде Мюллера: Я мог поувольнять всех, но не стал

Вашингтон, , 02:41 — REGNUM Расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» президент США Дональд Трамп мог прекратить в любой момент, если бы захотел, написал он в Twitter.

Комментируя шумиху вокруг публикации расширенной версии доклада команды Мюллера, глава Штатов отметил, что, если бы захотел, то все бы лишились своих мест, в том числе и сам спецпрокурор.

«Я решил не делать этого. Я имел право пользоваться прерогативой президента. Я этого не сделал!» — отметил Трамп.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, демократы остались недовольны итоговым докладом Мюллера о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 г. Они потребовали, чтобы им дали ознакомиться с неотредактированной версией доклада — в отличие от той, которая была опубликована 18 апреля.

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Демократы полагают, что в побочных документах есть детали, которые могли бы послужить доказательством нечистоты прихода Трампа к власти. Отметим, что, согласно выводам Мюллера, штаб Трампа не сотрудничал с Москвой в период выборов, но Россия всё же пыталась повлиять на результаты голосования.

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