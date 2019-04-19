Без неожиданностей: в Нижегородской области назначен социальный министр

Нижний Новгород, , 02:15 — REGNUM Министром социальной политики в Нижегородской области назначен Алексей Исаев, который после перехода Андрея Гнеушева на пост замгубернатора, исполнял обязанности главы ведомства. Из всех трёх претендентов, выбранных по итогам открытого конкурса, его называли самым реальным кандидатом на победу. К своим обязанностям Исаев приступил 18 апреля 2019 года, передаёт ИА REGNUM.

Напомним, в середине декабря 2018 года Андрея Гнеушева назначили замгубернатора, курирующего вопросы социальной политики, здравоохранения и образования. На время конкурсного отбора пост главы ведомства достался первому заместителю министра, занимающему эту должность с 2017 года Алексею Исаеву.

Отбор министра соцполитики, как ранее главы министерства культуры, министерства экологии, проходил в рамках проекта «Команда правительства». На первом этапе (заочном) из 53 заявившихся на участие кандидатов были отобраны 11 наиболее подходящих. К последнему этапу осталось три претендента, в числе которых помимо Исаева — заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Нижегородской области» Дина Полилова и глава местного самоуправления Краснобаковского района Нижегородской области Александр Кислицын.

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Губернатор Глеб Никитин, представляя нового сотрудника своей команды, выразил надежду, что имеющийся опыт поможет новому министру «в решении глобальных задач, которые стоят перед регионом», среди них — реализация нацпроекта «Демография».

"Новый министр социальной политики будет курировать участие региона в пилотном проекте по снижению уровню бедности, совершенствовать механизм социального контракта», — отметил губернатор.

Напомним, Нижегородская область является участником федерального проекта по борьбе с бедностью. В регионе потенциальными участниками пилотного проекта являются 9,9% жителей.

Справка:

Алексей Исаев родился 13 мая 1978 года. Несмотря на то, что по образованию новый министр специалист бухгалтерского учёта и аудита, он имеет опыт работы в социальной сфере. До назначения на пост замминистра, он возглавлял ГКУ «Управление социальной защиты Приокского района г. Нижнего Новгорода».