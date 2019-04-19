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Глава ДР Конго посетит форум «Россия — Африка» в Сочи

Политика

Его пригласил Путин

Глава ДР Конго посетит форум «Россия — Африка» в Сочи
Fbeyabukasa
Феликс Чисекеди

Ялта, Крым, 19 апреля 2019, 02:22 — REGNUM  Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди намерен посетить форум «Россия — Африка», который пройдет в октябре 2019 года в Сочи, заявил глава МИД ДРК Леонард Ше Окитунду газете «Известия».

Он заявил, что Чисекеди принял приглашение посетить форум от российского президента Владимира Путина. По мнению Окитунду, участие ДРК в форуме позволит укрепить стране связи с Россией на всех уровнях.

«Москва неизменно поддерживает позицию Конго, отстаивает ее территориальную целостность и суверенитет в Совете безопасности», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля президент ДРК Феликс Чисекеди совершил визит в провинцию Северное Киву, где зафиксирована вспышка вируса Эбола. В ходе своего визита он пообещал решить вопросы безопасности регионов в ДРК, а также приложить все усилия для борьбы с эпидемией вируса Эбола.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ДР Конго пообещал восстановить мир и бороться с вирусом Эбола

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