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Полиция Лондона не допустит блокировки «Хитроу» экоактивистами

Политика

Будет усилена охрана аэропорта

Полиция Лондона не допустит блокировки «Хитроу» экоактивистами
Mario Roberto Duran Ortiz (Mariordo)
Аэропорт «Хитроу»

Лондон, 19 апреля 2019, 00:57 — REGNUM  Полиция британского Лондона намерена принять все меры, чтобы не допустить блокировки главного аэропорта города «Хитроу» протестующими экологическими активистами, сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

Ранее группировка экоактивистов Extinction Rebellion заявила о планах заблокировать работу лондонского аэропорта «Хитроу». Лондонская полиция заявила, что осведомлена об этих планах, в связи с чем будут предприняты меры по усилению охраны аэропорта.

Для этого Скотленд-Ярд запросил помощь других подразделений полиции. Также полицейские призвали протестующих изменить свои планы и не пытаться заблокировать «Хитроу».

По последним данным, число задержанных за правонарушения во время протестов экоактивистов составило 460 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в метро Лондона британские власти отключили Wi-Fi после угроз группировки Extinction Rebellion нарушить работу подземки. В связи с этим полиция попросила власти отключить доступ к интернету в метро.

Читайте ранее в этом сюжете: В метро Лондоне отключили Wi-Fi из-за протестов экоактивистов

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