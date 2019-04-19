Администрации новгородского губернатора понадобились новые чиновники

Великий Новгород, , 00:35 — REGNUM В администрации губернатора Новгородской области предполагается создать два новых структурных подразделения, на что понадобилось дополнительно более 7,1 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующие поправки правительство региона вносит в областной бюджет на 2019 год.

Согласно пояснительной записке к документу, 2,3 млн рублей потребуются на создание отдела для оперативного взаимодействия с администрацией президента Российской Федерации, главным федеральным инспектором по Новгородской области и аппаратом полномочного представителя президента РФ. Ещё 4,8 млн рублей необходимы на создание структурного подразделения по взаимодействию с органами исполнительной власти.

Отмечено, что эти средства будут изысканы за счёт дополнительных доходов бюджета и экономии.

В целом, администрации губернатора Новгородской области понадобилось дополнительно более 11 млн рублей, в том числе 2 млн рублей на освещение деятельности чиновников в СМИ, около 2 млн рублей — на повышение квалификации чиновников.

Мероприятия в новом пространстве коллективной работы «Точка кипения», которое в феврале 2019 года открылось в здании Новгородского областного театра драмы, оценили в 4,3 млн рублей. Кроме того, из поправок к бюджету стало ясно, сколько стоила для Новгородской области презентация её потенциала, состоявшаяся 18 апреля в МИДе: на то, чтобы рассказать о регионе дипломатам, из бюджета Новгородской области выделили 344,3 тыс. рублей.

Изменения в бюджет региона будут рассмотрены депутатами на ближайшем заседании Новгородской областной думы 24 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в структуре органов исполнительной власти Новгородской области с 2018 года произошли изменения: появились министерства с региональными министрами во главе, отдельно от правительства региона стала функционировать администрация губернатора — её возглавляет первый заместитель губернатора Сергей Сорокин.