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Атаку консульства РФ в Афинах совершила группировка «имени Жлобицкого»

Политика

Нападение произошло 22 марта

Афины , 18 апреля 2019, 23:20 — REGNUM  Ответственность за нападение на консульство России в Афинах взяла анархистская группировка, называющая себя «Ячейка Михаила Жлобицкого», 18 апреля передает агентство Reuters.

Михаил Жлобицкий — 17-летний анархист, которого называют ответственным за взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. Единственным погибшим в результате теракта является сам Жлобицкий.

Атака на консульство России в Афинах была совершена 22 марта. Двое террористов на мотоцикле бросили на территорию консульства гранату. В результате взрыва никто не пострадал.

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