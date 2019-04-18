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Грызлов: Заявления Киева о «пасхальном перемирии» — пустые слова

Политика

Украинская сторона не соблюдала ни одного перемирия в Донбасса

Грызлов: Заявления Киева о «пасхальном перемирии» — пустые слова
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Прикрытие

Минск, 18 апреля 2019, 23:07 — REGNUM  Полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что все заявления Киева о якобы желании заключить «пасхальное перемирие» — это пустые слова. Об этом Грызлов заявил журналистам сегодня, 18 апреля.

«Мы видим, что все заявления киевских властей о желании заключить «пасхальное» перемирие оказались пустыми словами. Киев фактически отказывается от ведения переговоров с Донбассом, хотя именно с ним и должен вести прямые переговоры», — сказал Грызлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с 18 апреля в Донбассе должно начаться новое «пасхальное» перемирие. Однако в реальности представители Украины не согласовали с представителями Донбасса это перемирие.

Кроме того, как показывает практика, даже согласованные перемирия украинская сторона никогда не соблюдала.

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Война в Донбассе
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