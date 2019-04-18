Минобороны: под обстрел боевиков попал один из районов города Алеппо

Алеппо, Сирия, , 22:48 — REGNUM За последние сутки незаконные вооруженные формирования подвергли обстрелу один из районов города Алеппо, сообщил 18 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Боевики обстреляли район Хаи-Эш-Шейх-Максуд в северо-западной части города Алеппо.

Стоит отметить, что по сравнению с интенсивностью обстрелов, происходивших в предыдущие дни, последние сутки прошли относительно спокойно.

Кроме того, Виктор Купчишин напомнил о продолжающемся в Сирии процессе амнистирования бывших боевиков и лиц, уклонившихся от военной службы.

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