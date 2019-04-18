Четверг, 18 Апреля 2019 года
23:29:04 МСК

Минобороны: под обстрел боевиков попал один из районов города Алеппо

Политика

О жертвах и пострадавших сообщений не было

Минобороны: под обстрел боевиков попал один из районов города Алеппо
Николай Тасоев © ИА Красная Весна
Алеппо. Сирия

Алеппо, Сирия, 18 апреля 2019, 22:48 — REGNUM  За последние сутки незаконные вооруженные формирования подвергли обстрелу один из районов города Алеппо, сообщил 18 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Боевики обстреляли район Хаи-Эш-Шейх-Максуд в северо-западной части города Алеппо.

Стоит отметить, что по сравнению с интенсивностью обстрелов, происходивших в предыдущие дни, последние сутки прошли относительно спокойно.

Кроме того, Виктор Купчишин напомнил о продолжающемся в Сирии процессе амнистирования бывших боевиков и лиц, уклонившихся от военной службы.

Читайте ранее в этом сюжете: США издали карты, где Голанские высоты – это территория Израиля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить