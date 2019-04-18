Коломойский о Порошенко: «Он — просто моя марионетка»

Киев, , 22:47 — REGNUM Беглый украинский олигарх Игорь Коломойский назвал уходящего президента страны Петра Порошенко своей марионеткой и заявил, что тот будет исполнять всё, что ему сказано, «чтобы искупить свою вину». Соответствующие заявления он сделал в опубликованном 18 апреля интервью украинскому изданию «Экономическая правда».

"Порошенко кричал, что Зеленский — моя марионетка. А кто решение суда принимает в мою пользу? Порошенко?» — отметил Коломойский, комментируя решение суда об отмене национализации «ПриватБанка».

По мнению бизнесмена, таким образом Порошенко «хочет искупить свою вину за неправильную приватизацию».

Коломойский отметил, что Порошенко следует «выйти к украинскому народу и сказать, что за то, что он хотел поживиться чужой собственностью, он устроил национализацию «ПриватБанка»… точно также как он устраивал мародёрство в Укрборонпроме».

«Он — просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять всё, что ему будет сказано… Будет делать всё, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину», — заявил бизнесмен.

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Как передавало ИА REGNUM, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бывшего совладельца «Приватбанка» Игоря Коломойского к правительству и Национальному банку Украины относительно национализации учреждения. Суд пришёл к заключению, что процедура вывода неплатёжеспособного банка с рынка нарушила законодательство.

Пётр Пррошенко после данного решения суда экстренно созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны.

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