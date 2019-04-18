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Протестующие в Судане снова собрались на «сидячую забастовку»

Политика

После предыдущей «сидячей забастовки» военными был свергнут президент Омар аль-Башир

Протестующие в Судане снова собрались на «сидячую забастовку»
Arsenie Coseac
Судан

Хартум, 18 апреля 2019, 22:13 — REGNUM  Толпы протестующих в центре Хартума устроили новую «сидячую забастовку» у здания Министерства обороны Судана, 18 апреля передает агентство Reuters.

Недовольные граждане не намерены расходиться до тех пор, пока военный совет не передаст власть гражданскому правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля военные Судана отстранили от власти президента Омара аль-Башира. Свержению многолетнего главы государства предшествовали несколько месяцев массовых протестов.

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