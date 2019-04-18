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Ситуация в Ливии стала темой переговоров Лаврова и Чавушоглу

Политика

Главы МИД России и Турции обеспокоены военной эскалацией в этой стране

Ситуация в Ливии стала темой переговоров Лаврова и Чавушоглу
aymen-juha
Ливия

Москва, 18 апреля 2019, 22:05 — REGNUM  Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры по вопросу обострения ситуации в Ливии.

Об этом 18 апреля сообщает официальный портал Министерства иностранных дел РФ.

«Министры обменялись мнениями по текущей ситуации в Ливии, выразили озабоченность серьёзным обострением обстановки ввиду непрекращающихся столкновений между различными вооружёнными группировками в Триполи», — указано в тексте заявления российского внешнеполитического ведомства.

Главы МИД России и Турции выразили намерение содействовать прекращению боевых действий в этой стране.

Кроме того, МИД РФ подчеркнул, что трагедия, продолжающаяся в Ливии, является прямым следствием военного вторжения в 2011 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе ливийской столицы Триполи с 4 апреля продолжаются боестолкновения между отрядами правительства национального согласия и подразделениями Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.

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