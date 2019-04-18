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Лидер сепаратистов Каталонии надеется на новый референдум

Политика

«Рано или поздно Социалистическая партия Испании примет этот путь»

Лидер сепаратистов Каталонии надеется на новый референдум
Иван Шилов © ИА REGNUM
Каталония

Мадрид, 18 апреля 2019, 21:55 — REGNUM  Лидер сепаратистов Каталонии Жорди Санчес уверен, что власти Испании «рано или поздно» сами проведут референдум о независимости региона, 18 апреля передает агентство Reuters.

«Рано или поздно Социалистическая партия Испании примет этот путь», — заявил Санчес в ходе пресс-конференции из испанской тюрьмы.

Жорди Санчес, основной кандидат от каталонских «сепаратистов» на предстоящих выборах, был арестован после референдума о независимости Каталонии в 2017 году и обвиняется властями Испании в преступлениях против государственного строя.

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Референдум о независимости Каталонии
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