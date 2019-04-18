Порошенко потребовал «не допустить паники» из-за ситуации с «Приватбанком»

Киев, , 21:55 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко на совещании Совета национальной безопасности и обороны, созванном после отмены судом решения о национализации «Приватбанка», призвал «не допустить паники» на рынке из-за возникшей ситуации.

«Скоординированными действиями мы должны убрать любые риски, защитить интересы людей, обеспечить стабильность национальной денежной единицы и не допустить паники, которая может быть возникнуть на рынке», — сказал Порошенко.

В ходе заседания президент также дал поручение Национальному банку Украины обеспечить бесперебойную работу «Приватбанка», а министерству финансов — проанализировать риски и возможные убытки, которые может повлечь отмена национализации банка.

Напомним, ранее сегодня Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бывшего совладельца «Приватбанка» Игоря Коломойского к правительству и Национальному банку Украины относительно национализации учреждения. Суд счёл, что процедура вывода неплатёжеспособного банка с рынка нарушила законодательство.

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