Глава юркомитета Конгресса США вызывает Мюллера и Барра на слушания

Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Даже в своей неполной форме доклад спецпрокурора Роберта Мюллера излагает тревожные доказательства того, что президент США Дональд Трамп занимался препятствованием правосудию, заявил конгрессмен, председатель юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер, комментируя выпуск отредактированной генпрокурором версии доклада Мюллера.

В заявлении, опубликованном 18 апреля на Medium, Надлер пишет:

«В докладе был сделан вывод о наличии «существенных доказательств», что президент Трамп пытался предотвратить расследование своей кампании и своего собственного поведения. Вопреки заявлению генерального прокурора сегодня утром о том, что Белый дом «полностью сотрудничал» со следствием, в докладе ясно говорится, что президент отказался от интервью со специальным прокурором и отказался предоставить письменные ответы на последующие вопросы; и его соратники уничтожили доказательства, имеющие отношение к российскому расследованию».

При этом Мюллер ясно дал понять, говорит Надлер, что не оправдывает президента, и теперь ответственность за то, чтобы президент отвечал за свои действия, лежит на Конгрессе. По мнению Надлера, генпрокурор Уильям Барр намеренно защищал Дональда Трампа, а отредактированный им отчет противоречит его же заявлениям на пресс-конференции. В качестве примера законодатель приводит вывод Мюллера о том, что «тщательное расследование ФБР выявит факты о кампании и лично президента, которые президент мог бы понять как преступления или которые вызвали бы личную и политическую озабоченность». Барр исключил этот критический вывод из своей версии событий.

Надлер задается вопросом — если Барр, отредактировав доклад, был готов обнародовать эти вредящие Трампу доказательства, то что же осталось скрытым, что прячется за редактурой?

«До сих пор Барр отказывался сотрудничать с Комитетом в предоставлении нам информации, которая обычно предоставлялась в прошлом и на которую мы имеем право. Эти и многие другие проблемы будут рассмотрены, когда Барр даст показания в Комитете 2 мая. Кроме того, я официально попросил специального адвоката Мюллера дать показания в нашем комитете до 23 мая».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Дональда Трампа, доклад Мюллера не обнаружил «сговора» с Россией и для его противников «игра окончена». Судя по намерениям его оппонентов, они явно готовятся к очередному раунду противостояния.