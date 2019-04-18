Попытка России вмешаться в американские выборы-2016 очевидна: сенатор США

Вашингтон, , 22:01 — REGNUM Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о «сговоре» кампании Дональда Трампа и России, является максимально прозрачным, считает сенатор Марта Максалли. В своем твиттере сенатор комментирует публикацию доклада Мюллера и заявление гепрокурора Уильяма Барра о том, что никаких доказательств «сговора» не найдено.

Американский законодатель благодарит генерального прокурора за проявленные им высокий профессионализм и усердие, позволившие опубликовать как можно более транспарентный доклад.

«Что ясно, так это то, что россияне стремились повлиять на выборы 2016 года и посеять раздор в нашей стране», — говорит сенатор.

Теперь, когда длившаяся два года история с расследованием Мюллера закончена, сенатор считает, что граждане представляемого ей штата Аризоны должны собраться вместе, чтобы сосредоточиться на вопросах, которые важны для них: сюда относятся вопросы трудоустройства, здравоохранения и безопасности.

С ней согласен конгрессмен Салуд Карбаджал, который пишет:

«Я все еще читаю доклад Мюллера, но там есть один важный факт, над которым мы можем и должны согласиться: российское правительство вмешалось в выборы 2016 года существенным и систематическим образом. Вооружившись этим консенсусом, крайне важно, чтобы мы работали, чтобы защитить наши выборы и демократические институты от информационного взлома и дезинформирующих онлайн-атак в будущем».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США отреагировал на публикацию доклада Мюллера посланием к своим оппонентам: «Игра окончена».