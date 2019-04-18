Хабиров вручил Минниханову орден Салавата Юлаева

Уфа, , 21:16 — REGNUM Врио главы Башкирии Радий Хабиров вручил главе Татарии Рустаму Минниханову орден Салавата Юлаева, который присужден за «большой вклад в укрепление сотрудничества между республиками». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Татарии.

Главы регионов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве.

«Данный документ ознаменует собой новый этап в отношениях наших братских республик… Наши братские народы объединяют общая история, культура, национальные традиции, единая религия, близкие языки, схожесть экономических интересов. На протяжении многовековой истории между нашими народами были и всегда будут только дружеские отношения», — сказал Минниханов и добавил, что республики имеют общую границу, связаны автобусным и железнодорожным сообщением, а также ежедневными прямыми авиарейсами. В Башкирии действует представительство Татарии. Планируется открыть представительство Башкирии в Казани, чему власти республики будут активно содействовать.

По словам Минниханова, республика заинтересована во взаимовыгодной интеграции в нефтегазохимической отрасли, транспортном машиностроении, энергетике и энергоресурсосбережении, строительстве и модернизации производственной инфраструктуры, агропромышленном комплексе, поддержке малого и среднего предпринимательства, социальной сфере. Следует расширять взаимодействие в сфере высоких технологий, научно-технического сотрудничества и образования.

Минниханов пригласил уфимскую делегацию на очередной Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit — 2019», который стартует уже на седующей неделе. В августе представителей Башкирии ждут на мировом Чемпионате по рабочим специальностям по стандартам WorldSkills.

«Регионы укрепляют бизнес-кооперацию, создают задел для расширения деловой активности. Нам предстоит большая работа, особенно по увеличению встречных товарных потоков. Для этого мы открываем в Татарстане полномочное представительство нашей республики», — в свою очередь заметил Хабиров.

По его мнению, наиболее перспективным будет сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Башкирия готова активно участвовать в агровыставках и ярмарках на территории Татарии. Он также отметил необходимость укрепления контактов в области образования, культуры, медицины, спорта.

ИА REGNUM напоминает, делегация Татарии находится в Уфе в рамках Дней республики в Башкирии. Последний раз аналогичное мероприятие проходило 31 год назад. Церемония открытия состоялась в Государственном концертном зале «Башкортостан». В фойе концертного зала была организована выставочная экспозиция «Мост дружбы», посвящённая национальным костюмам и сказкам двух народов. Минниханов провел встречу с представителями татарских общественных организаций Башкирии.

Накануне руководители республики дали старт матчу ветеранов хоккея Башкирии и Татарии.

Утром 18 апреля Минниханов и Хабиров открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. Памятник установлен на площади перед Уфимским государственным татарским театром «Нур», автор монумента — скульптор Владимир Дворник. Общая высота — около 8 м, а фундамент уходит в глубину на 7 м. Постамент выполнен из гранита, сам памятник — из бронзы. По словам Хабирова, памятник будет символизировать дружбу двух братских народов.

Также главы республик посетили Уфимский государственный нефтяной технический университет, где было подписано соглашение о сотрудничестве уфимского вуза с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом, Казанским государственным энергетическим университетом, Альметьевским государственным нефтяным институтом, Университетом Иннополис. Приняли участие в открытии делового форума «Башкортостан — Татарстан», а также посетили Весенний форум ЖКХ и строительства.