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Выдан ордер на арест маршала Халифы Хафтара

Политика

Документ выдан военной прокуратурой правительства национального согласия Ливии

Триполи, 18 апреля 2019, 21:12 — REGNUM  Военная генеральная прокуратура правительства национального согласия (ПНС) Ливии оформила ордер на арест командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

Ордер на арест маршала и еще шестерых командиров ЛНА опубликован 18 апреля на официальной странице ПНС в Facebook.

Напомним, первое сообщение о намерении выдать такой ордер было опубликовано в СМИ 9 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 апреля силы Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара ведут наступление на Триполи, до сих пор остающийся под контролем правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

С 2011 года после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи Ливия остаётся в состоянии хаоса и анархии.

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Гражданская война в Ливии
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