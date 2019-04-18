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Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с «ПриватБанком»

Политика

Суд на Украине 18 апреля признал незаконным решение о национализации «ПриватБанка»

Киев, 18 апреля 2019, 20:53 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны из-за отмены судом решения о национализации «ПриватБанка». Об этом он сообщил 18 апреля на своей странице в Twitter.

«Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, которая сложилась с «ПриватБанком». Начало в 21:00», — написал Порошенко.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Окружной административный суд Киева удовлетворил иск украинского бизнесмена и бывшего совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского к правительству и Национальному банку Украины относительно национализации учреждения.

Суд пришёл к заключению, что процедура вывода неплатёжеспособного банка с рынка нарушила нормы действующего законодательства.

Читайте ранее в этом сюжете: «Теперь Коломойский будет делать на Украине всё, что захочет» — эксперт

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