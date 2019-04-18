Жилой район на юге Триполи обстрелян из минометов

Триполи, , 20:52 — REGNUM Жилой район Аль-Суани на юго-западе Триполи подвергся минометному обстрелу, 18 апреля передает агентство Reuters.

По свидетельству очевидцев, мины упали в непосредственной близости от местной больницы, однако жертв и серьёзных разрушений удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля был обстрелян жилой район Абу-Салим на юге столицы Ливии. Жертвами обстрела стали семеро гражданских.

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