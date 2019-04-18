В Китае ждут визит Путина

Станислав Тарасов, , 20:27 — REGNUM

На вопросы ИА REGNUM отвечает заместитель министра иностранных дел Китайской Народной Республики Чжан Ханьхуэй.

ИА REGNUM : Господин Чжан Ханьхуэй, позвольте поблагодарить вас за возможность задать вопросы. Стало известно, что президент России Владимир Путин совершит 26−27 апреля визит в Пекин, где примет участие в форуме «Один пояс, один путь». В этой связи хотелось бы узнать, как вы оцениваете нынешнее состояние китайско-российских отношений и каковы их перспективы?

Чжан Ханьхуэй: Для начала я хочу напомнить о том, что в нынешнем году будет отмечаться 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Это большая история и тернистый путь, проделанный нашими странами навстречу друг к другу. Важную роль сыграло то, что между двумя странами была урегулирована пограничная проблема. Не подлежит сомнению тот факт, что решение этой проблемы открыло принципиально новые возможности для развития двусторонних связей России и Китая, что стало условием, обязательным для долгосрочного мирного сосуществования. У нас не забыли, как СССР в тяжелый момент протянул Китаю руку братской помощи, поставляя промышленное оборудование, сельскохозяйственные машины, автомобили, железнодорожные материалы и т. д. В Китае работала большая группа советских специалистов, передававшая научно-технический опыт СССР и оказывавшая китайскому народу помощь в восстановлении и развитии промышленности, сельского хозяйства, транспорта и в создании современных вооруженных сил для защиты нового государства и его народа. Сегодня наши отношения строятся на принципах глубокого взаимного доверия в политической сфере, взаимного уважения, равенства, поддержки и учета коренных интересов друг друга, уважения суверенитета, территориальной целостности и выбора пути развития другой стороны, невмешательства во внутренние дела друг друга.

Сегодня нужно констатировать следующий факт: Россия для Китая является важнейшим стратегическим партнером и у нас в Пекине никто не сомневается в прочности такого союза. И это имеет отношение не только к двухсторонним отношениям. Пекин и Москва вносят заметный вклад в защиту справедливости, мира и глобальной стабильности. Этот факт признается многими. Если говорить более конкретнее, то, по данным прошлого года, объем товарооборота между Россией и Китаем достиг 107 млрд долларов, поставив исторический рекорд. По динамике роста Россия оказалась на первом месте в десятке ключевых партнеров Китая. Примечательно, что увеличение взаимного товарооборота стало максимальным за последние три года. Кроме того, среди всех крупнейших партнеров Китая темпы роста торговли с Россией считаются самыми высокими. Скажу вам откровенно, что добиться такого было непросто. В Пекине, да и в Москве считают, что это уже не является пределом и новой целью для торгового сотрудничества двух стран может быть выход на ежегодный уровень этого показателя в 200 — 250 млрд. На этом направлении предстоит проделать много работы. Мы видим, что имеются широкие перспективы широкого и тесного взаимовыгодного взаимодействия в самых разных сферах, начиная от космоса, авиастроения, военно-технического сотрудничества, взаимодействия практически во всех сферах экономики и культуры. Китай и Россия проявляют единодушное стремление к поддерживаемых в рамках международной и региональной деятельности, интеграции в форматах ШОС и Евразийского экономического партнерства. Особо хочу отметить, что добиться много удалось благодаря тесному личному взаимодействию председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, которые продолжают вести китайско-российские отношения к еще более блестящему будущему на основе добрососедства, дружбы, стратегического взаимодействия, сотрудничества и взаимной выгоды.

Так я возвращаюсь к первой части вашего вопроса о предстоящем визите президента Путина в Китай. Он примет участие во 2-м форуме «Один пояс, один путь» и станет главным гостем. Помимо его, ожидается приезд около 40 глав государств и правительств. Мы уверены в том, что встреча и переговоры лидеров Китая и России толкнет дальше реализацию ряда новых совместных проектов, придаст мощную динамику позитивным процессам всеобщего развития, вдохнет новые силы в отношения двух стран, позволит совместно выработать решения важных проблем мирового сообщества, укрепит сотрудничество в политической, экономической, научной и культурной сферах. Ситуация в мировой политике быстро меняется, нужно искать и новые решения, вносить коррективы в действия, которые напрямую связаны с нашим совместным продвижением вперед. В частности, Россия и Китай занимаются вопросом стыковки разных маршрутов.

ИА REGNUM : Сегодня много говорят и пишут о китайском проекте «Один пояс, один путь». Однако многие его маршруты проходят по территориям так называемых проблемных стран. Как намерен действовать Пекин на этих направлениях?

Да, действительно, такие страны имеются, одной из них является Афганистан. Ситуация там становится все сложнее. Особенное беспокойство вызывает ситуация в граничащей с Таджикистаном провинции Бадахшан. Там скопились не только талибы, но и исламские радикалисты, переброшенные из Сирии и других стран Ближнего Востока. Мы внимательно следит за развитием событием, проводит постоянные консультации с Россией и другими странами Средней Азии. Конечно, Китай готов совместно с афганской стороной и другими заинтересованными сторонами способствовать сохранению мира, спокойствию и развитию в Афганистане и регионе. Но мне кажется, что сегодня необходимо объединить усилия, мобилизовать политическую волю государств Средней Азии, Китая и России для выработки совместных действий против регионального терроризма, задействовать имеющиеся механизмы и организации сотрудничества в регионе, чтобы способствовать сохранению мира, спокойствия в Афганистане, ведь безопасность и стабильность — главные условия взаимовыгодного сотрудничества, совместного развития стран региона.