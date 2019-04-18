Украина: игра в ликвидацию

Дмитрий Ефимов, , 20:09 — REGNUM

Начало дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине 19 апреля в 19:00 киевского времени приходится на Шаббат. Он начинается с захода солнца в пятницу и вроде как имеет прямое отношение к кандидату Зеленскому. К кандидату Порошенко он отношения не имеет, так как слухи про его неукраинские корни оказались ложными.

Как и настаивал кандидат Зеленский, дебаты пройдут в Национальном спортивном комплексе (НСК) «Олимпийский» в Киеве. Он расположен в Печерском районе столицы на улице Большая Васильковская. Как известно, стадион с 1923 по 1924 год носил имя Льва Троцкого, а с 1943 по 1962 год — Никиты Хрущева. Эти факты любители конспирологических ассоциаций могут интерпретировать на любой вкус и цвет, что и делают на украинских и российских ток-шоу.

Полная вместимость много раз реконструированного стадиона составляет 70 050 зрителей. Последняя перестройка проходила к Евро-2012, поэтому все кресла антивандальные и изготовлены из высококачественного огнеупорного материала. Точно такие же находятся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Газон, на котором строятся сцены каждого из участников дебатов, был выложен в 2011 году из натуральной травы. Кстати, фанаты киевского «Динамо» серьезно озабочены его возможной порчей, хотя кандидатов это пока не волнует. Претензии возникнут после концертов и дебатов. Говорят, что сцена для действующего президента перекрыла пожарный выход, однако это только слухи. Не слухи то, что сам объект отлично известен оперативникам Управления госохраны, они не раз сопровождали на нем президента во время футбольных матчей.

От киевского железнодорожного вокзала до НСК «Олимпийский» всего 3 км пешего хода. Это облегчает путешествие до него приезжих сторонников кандидатов в президенты Украины. Все билеты штабы поделили пополам, а не стали выкладывать в резервирование на сайте комплекса. Это дает возможность разделить «фанатов» разных кандидатов. Общее обеспечение безопасности возложено на МВД Арсена Авакова. Именно его люди будут осуществлять допуск через рамки и первичный осмотр стадиона. В резерве будет находится спецназ МВД «Корд».

Теперь цитата из Торы (Исх 31:13−16): «Скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это — знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас; и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит её, тот да будет предан смерти; кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего; шесть дней пусть делают дела, а в седьмой — суббота покоя, посвященная Господу: всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти ; и пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный».

Есть опасение, что эти слова могут сбыться. Во всяком случае, часть политических сил Украины прикладывает к этому значительные усилия.

Накануне выборов из темницы была выпущена Надежда Савченко, видный «мульти» сиделец. Несмотря на желание изменить жизнь на Украине мирным путем, Надежде силами СБУ был приписан имидж потенциальной террористки, готовой «закидать гранатами» Верховную Раду. Ее освобождение связано с процессуальными формальностями, однако кто-то же их создал. Этот кто-то с большой долей вероятности — Служба безопасности Украины. Многие считают, что Надежду готовят на «козу отпущения» и Порошенко действительно может пойти на жесткое решение проблемы конкурента.

Последние опросы показывают, что никакая подготовленная манипуляция с реестрами избирателей на избирательных участках ни при каком раскладе Порошенко не поможет. Считалось, что по итогам первого тура его люди на участках подобрали порядка 11 млн голосов постоянно отсутствующих граждан, которые можно было «присвоить». Но бездарная деятельность избирательного штаба, попытки встроиться в молодежный мейнстрим, использование псевдоизраильского «чернушного» опыта одиозного политтехнолога привели к сокращению даже «ядерной» части избирателей Порошенко. Тонко прочувствовавшие слабину граждане Украины (ведь не зря поговорка говорит, что «три украинца — партизанский отряд с предателем») стали «менять обувь в прыжке». Штаб Порошенко стал массово терять управляемость на избирательных участках за счет итальянской забастовки местных правителей. Тем более что деньги за «операцию» были выплачены заранее.

То, что вариант с переизбранием Порошенко надо забыть, поняли не только на Украине, но и в администрации президента Владимира Путина. Говорят, что ранее Сергею Кириенко внушали, что выход Порошенко на второй срок ускорит дестабилизацию на Украине и ее будущий скорый развал. Поэтому ток-шоу на федеральных российских каналах усиленно «топили» за Петра Алексеевича, не отставал и дружественный Кремлю украинский канал 112, принадлежащий Медведчуку. Кстати, ему, видимо, не сразу сообщили об «изменении политики партии», поэтому Порошенко, который продолжает идти «выбранным шляхом», успел давеча выступить на нем при полном содействии ведущих и рассказать аудитории о резком повышении своего рейтинга. Это единственное, что ему остается делать по «старому» плану, который основывался на легитимизации подтасовок за счет пустых заявлений и реакции на них купленных рейтинговых агентств. Кстати, вершиной операции прикрытия должны были стать дебаты. Именно поэтому он «повелся» на предложение Зеленского — ему была важна не победа, а сам факт их проведения. А уж интерпретировать результаты его ТВ-каналы, в том числе «Прямой», умеют отлично.

Однако теперь этот путь закрыт. Вбросы голосов невозможны, и действующий президент Украины становится похож на крысу, зажатую в угол. Именно поэтому существует отличная от нуля вероятность активных действий СБУ в отношении его противника. Первое покушение уже было сорвано.

Интересно, что первым, кто сообщил о задержании «в непосредственной близости от дома кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского группы лиц, готовивших на него покушение из мотивов мести», был депутат ВР Антон Геращенко. Он рассказал благодарной аудитории: «Эта группа переоборудовала джип «Тойота-Прадо» под своеобразную «тачанку», установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет ДШК, убойная дальность которого составляет более трех километров. Уголовный розыск и спецподразделение полиции КОРД провели «на отлично» спецоперацию с применением табельного оружия, задержали опасных бандитов и сберегли жизни людей». Историю с задержанием подтвердил даже порохобот и генпрокурор Юрий Луценко, при этом в качестве цели криминальной группировки из Львовской области он назвал вора в законе, ответственного за «заказ организованного покушения на убийство 29.08.2016 львовского бизнесмена Богдана К.».

Говорят, что внимание российских коллег привлекли три факта. Во-первых, изъятый боеприпас для пулемета был бронебойным, а единственный человек из коттеджного поселка, который ездит на бронированном джипе, как раз кандидат Зеленский.

Во-вторых, непосредственно перед задержанием группы «гастролеров» сотрудник британского Королевского института международных отношений Chatham House Джеймс Шерр в интервью украинскому ИА «Апостроф» сообщил: «Если что-то случится с Зеленским, ситуация в стране может встать с ног на голову». По его словам, Зеленский может быть «убит Россией»: «И в Кремле будут рассуждать, как повернуть это недоверие украинского населения в том направлении, которое может непосредственно разрушить государство».

Третий факт основывает на расследовании независимого украинского телевидения. 17 апреля в программе «Политнавигатор» политический обозреватель Швец рассказал, что именно изъятый ДШК «узнали» бойцы ССО ВСУ. Он заявил, что это единственный ДШК в ВСУ с «иной» подачей патронной ленты: «Говорят, такой был один, он был на вооружении ССО, а последний раз его видели в 8-м полку спецназа. То есть это как отпечатки пальцев. И далее ветераны пишут, а посмотрите, есть ли он на складах», — сказал Швец.

Некоторые наблюдатели рассказывают, что задержанные «торпеды» были на связи у СБУ, и этому можно верить. С другой стороны, именно ССО самым активным образом взаимодействовали с СБУ во время АТО. Это рассказал на своей пресс-конференции 25 марта бывший высокопоставленный украинский контрразведчик Василий Прозоров. Так что возможность получить ДШК для операции со складов спецназа у СБУ действительно была.

Важно то, что задержание группы ликвидаторов производили спецы из «Корда» МВД Арсена Авакова, который объявил себя «смотрящим» за вторым туром выборов от «Америки и мирового сообщества».

И здесь виден некий потенциальный modus operandi. «Корд» в составе сил обеспечения безопасности будет на стадионе «Олимпийский», а Аваков отвечает за всю безопасность дебатов. При этом СБУ вполне может организовать покушение на кандидата Зеленского. В это время на трибунах основной «ЗЕсилой» будут члены Национального корпуса Билецкого, бывшего командира «Азова», который напрямую сотрудничает с Аваковым…

Что будет, если произойдет страшное? Скорее всего, бойцы Национального корпуса не дадут уйти Порошенко, даже если эвакуировать его будет весь личный состав УГО Гелетея.

В результате украинцы узнают, что «из-за теракта, совершенного наймитами российских спецслужб, возглавляемых террористкой Надеждой Савченко», нашли свой конец оба кандидата в президенты: и потенциальный победитель Зеленский, и бывший президент Порошенко. А власть временно перешла к третьей стороне. Формально, в случае гибели действующего президента, страну должен возглавить Турчинов, однако он не настолько силен, чтобы удерживать власть дальше. Реальной силой является министр внутренних дел Арсен Аваков, за которым и национальный корпус, и полки национальной гвардии. Он и будет назначен «временным диктатором».

Печально, что такое, развитие событий подтверждает мнимое смирение Юлии Тимошенко, которая, как кажется многим наблюдателям, приняла победу Зеленского: «И больше не задавать вопрос, за кого голосовать во втором туре, потому что математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский. Это объективная реальность, и надо уже думать, как с этим жить дальше». Но на самом деле в ее ролике на Facebook эти слова не главные. Главное вот что: «Все думают о том, что один кандидат всех пугает, что после выборов президента будет Армагеддон, второй кандидат говорит о том, что после выборов все будет ЗЕшибись . Не будет ни первого, ни второго . После 21 апреля наступит 22 апреля, но отношения людей будут разрушены . Нам надо это прекращать. Нам надо вернуться с политической войны, прекратить этот политический передоз в нашей повседневной жизни». Слова «газовой леди» Тимошенко « не будет ни первого, ни второго » выглядят подозрительно пророческими.

Похоже, что на Украине забыли, что в борьбе «все против всех» не бывает победителей. Кроме Путина, как учил электорат Порошенко.

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