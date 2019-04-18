«Прекрасный день!»: Трамп прокомментировал публикацию доклада Мюллера

Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отреагировал на публикацию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года, передаёт ABC News.

«У меня прекрасный день! Нет сговора, нет препятствования правосудию. В любом случае этого никогда и не было», — сказал глава Белого дома журналистам.

Напомним, в связи с публикацией доклада генеральный прокурор США Уильям Барр сегодня сообщил, что следствию не удалось найти никаких доказательств сговора Дональда Трампа с Россией.

В Кремле также прокомментировали обнародование документа, заявив, что «пролистают» доклад и оценят, стоит ли он того, чтобы анализировать его и докладывать о нём президенту России Владимиру Путину.

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