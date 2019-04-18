Губернатор Тульской области и его супруга за год заработали 20 млн рублей

Тула, , 19:54 — REGNUM 6 млн 695 тыс. 283,75 рублей составил доход губернатора Тульской области Алексея Дюмина по итогам 2018 года, его супруга отчиталась о доходе в 13 млн 877 тыс. 425,64 рублей. Данные декларации о доходах и имуществе семьи губернатора появились 18 апреля на портале правительства региона

По сравнению с 2017 годом доход главы Тульской области вырос на миллион рублей — по итогам предыдущего года он отчитался о 5,6 млн рублей. В собственности Дюмина — земельный участок в 3,1 тыс. кв. м, жилой дом в 152,9 кв. м, квартира в 344 кв. м, два машиноместа, а также баня. Ездит губернатор на Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска.

Супруга главы региона также сумела в 2018 году увеличить доходы — в 2017 году она отчиталась о 9,7 млн рублей, а по итогам следующего уже на 4 млн рублей больше. Недвижимости супруга тульского губернатора не имеет, но в 2018 году она обзавелась новым Range Rover Sport.

В правительстве Тульской области самый высокий доход по итогам 2018 года показал вице-губернатор Александр Сорокин — он отчитался о 7,1 млн рублей. В его собственности — два участка под гараж и два под жилой дом, жилой дом и квартира. Ездит вице-губернатор на Volkswagen Touareg. На втором месте по доходам — министр природных ресурсов Юрий Панфилов, который показал в декларации доход в 6,6 млн рублей. Собственности, кроме BMW X5 он не имеет. Доходы остальных членов правительства Тульской области составляют от двух до 4,8 млн рублей.