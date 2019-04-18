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Лондон осуждает санкции США против иностранных инвесторов Кубы

Политика

«Мы будем работать вместе с ЕС для защиты интересов наших компаний»

Лондон осуждает санкции США против иностранных инвесторов Кубы
Уинстон Черчилль с сигарой

Лондон, 18 апреля 2019, 19:41 — REGNUM  Великобритания осуждает новые антикубинские санкции США, направленные против иностранных инвесторов Кубы, 18 апреля передает агентство Reuters.

«Мы будем работать вместе с ЕС для защиты интересов наших компаний», — говорится в заявлении МИД Великобритании.

Под разрешение США подавать иски против иностранных компаний, использующих «экспроприированную» коммунистическим правительством собственность, может попасть, в частности, британский табачный гигант Imperial Brands.

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Куба и США
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